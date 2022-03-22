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У российских оккупантов недостаток обеспечения и значительные потери – сводка

Светлана КизиловаВторник, 22 марта 2022, 20:13
Уничтоженные российские кафиры и их техника, фото с сайта novynarnia

Несмотря на активную российскую пропаганду, личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа РФ деморализован из-за значительных потерь. У противника проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти во всех направлениях.

Источник: строительство штаба в Facebook по состоянию на 18:00

Детали: В штабе констатируют, что фиксируются случаи массового отказа военнослужащих вооруженных сил РФ участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров.

Дословно: "Противник, как уже отмечалось ранее, имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти на всех направлениях. Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения.

Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, больших потерь понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя примеры мужества и героизма, и уничтожают его по всем направлениям".

Детали: Сообщается, что не преуспевая, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Противник совершил более 80 вылетов самолетов, в том числе 29 из аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных в Беларуси.

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К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. В целях ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота Российской Федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей разных типов.

Темы: войнаРосcия
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