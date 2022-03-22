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Харківщина: росіяни обстріляли Лозову, є загиблий, 9 поранених

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 20:38
наслідки обстрілу Лозової 22 березня, фото LozovaNews

Внаслідок обстрілу російськими військами міста Лозова Харківської області 1 людина загинула і 9 постраждали.

Джерело: міський голова Лозової Сергій Зеленський у Facebook, місцевий телеграм-канал LozovaNews

Деталі: Мер повідомив, що 2 з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано близько 20 будинків приватного сектору.

Як повідомляє LozovaNews, вибуховою хвилею також розбило вікна у кількох школах та дитсадках Лозової.

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Теми: Харківська областьвійна
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