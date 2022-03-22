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Харьковщина: россияне обстреляли Лозовую, есть погибший, 9 пострадавших

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 20:38
последствия обстрела Лозовой 22 марта, фото LozovaNews

В результате обстрела российскими войсками города Лозова Харьковской области 1 человек погиб и 9 пострадали.

Источник: городской голова Лозовой Сергей Зеленский в Facebook, местный телеграмм-канал LozovaNews

Детали: Мэр сообщил, что 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате обстрела разрушены около 20 домов частного сектора.

Как сообщает LozovaNews, взрывной волной также разбило окна в нескольких школах и детсадах Лозовой.

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Темы: Харьковская областьвойна
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