Харьковщина: россияне обстреляли Лозовую, есть погибший, 9 пострадавших

В результате обстрела российскими войсками города Лозова Харьковской области 1 человек погиб и 9 пострадали.

Источник: городской голова Лозовой Сергей Зеленский в Facebook, местный телеграмм-канал LozovaNews

Реклама:

Детали: Мэр сообщил, что 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате обстрела разрушены около 20 домов частного сектора.

Как сообщает LozovaNews, взрывной волной также разбило окна в нескольких школах и детсадах Лозовой.