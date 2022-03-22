У Києві затримали ворожих агентів на авто з увімкненим відеореєстратором
У Києві затримали двох пособників російських окупантів.
Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook
Деталі: Повідомляється, що спрацювали оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та теробороною.
Підозрілих чоловіків виявили на одному із блок-постів. Жодних документів вони не мали. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.
Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора, зазначає Клименко.
Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу.
Ворожих агентів передали до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.
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