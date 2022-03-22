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У Києві затримали ворожих агентів на авто з увімкненим відеореєстратором

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 20:45
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У Києві затримали двох пособників російських окупантів.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Деталі: Повідомляється, що спрацювали оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та теробороною. 

Підозрілих чоловіків виявили на одному із блок-постів. Жодних документів вони не мали. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.

Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора, зазначає Клименко.

Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу.

Ворожих агентів передали до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.

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Інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути членами ДРГ, повідомляйте поліції (телефонуйте 102 або на номери, вказані на сторінці Національна поліція України ) чи через чат-бот.

Теми: диверсантивійнаКиїв
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