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У Києві затримали ворожих агентів на авто з увімкненим відеореєстратором

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 19:45
У Києві затримали ворожих агентів на авто з увімкненим відеореєстратором
скриншот

У Києві затримали двох пособників російських окупантів.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Деталі: Повідомляється, що спрацювали оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та теробороною. 

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Підозрілих чоловіків виявили на одному із блок-постів. Жодних документів вони не мали. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.

Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора, зазначає Клименко.

Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу.

ВІДЕО ДНЯ

Ворожих агентів передали до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.

Інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути членами ДРГ, повідомляйте поліції (телефонуйте 102 або на номери, вказані на сторінці Національна поліція України ) чи через чат-бот.

Теми: диверсантивійнаКиїв
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