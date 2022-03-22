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В Киеве задержаны вражеские агенты на авто с включенным видеорегистратором

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 20:45
скриншот

В Киеве задержаны два пособника российских оккупантов.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Детали: Сообщается, что сработали оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно с СБУ и терробороной.

Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку.

Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора, отмечает Клименко.

Кроме того, в автомобиле был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени.

Вражеских агентов передали в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины.

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Напоминаем: информацию о подозрительных лицах, которые могут быть членами ДРГ, сообщайте полиции (звоните 102 или на номера, указанные на странице Национальная полиция Украины) или через чат-бот.

Темы: диверсантывойнаКиев
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