Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війну не виграти без наступального озброєння, потрібен ленд-ліз – Єрмак

Альона Мазуренко Вівторок, 22 березня 2022, 19:47
Війну не виграти без наступального озброєння, потрібен ленд-ліз – Єрмак
АНДРІЙ ЄРМАК ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Глава офісу президента Андрій Єрмак виступив у лондонському аналітичному центрі Chatham House і заявив, що Україні потрібне наступальне озброєння, ракети середньої дальності та ленд-ліз для відсічі у війні з Росією. 

Джерело: Телеграм-канал Єрмака 

Пряма мова: "Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку - стримування, а не агресії.

Реклама:

Без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятись. Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані.

Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує".

Деталі: За словами Єрмака, російські загарбники не досягли поставлених цілей, тому агрессор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОП додав, що Росія хоче знищити Україну - це єдина мета. Війну Росії проти України Єрмак вважає "історіософською".

Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентазброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Андрій Єрмак
У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: