Війну не виграти без наступального озброєння, потрібен ленд-ліз – Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак виступив у лондонському аналітичному центрі Chatham House і заявив, що Україні потрібне наступальне озброєння, ракети середньої дальності та ленд-ліз для відсічі у війні з Росією.

Джерело: Телеграм-канал Єрмака

Пряма мова: "Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку - стримування, а не агресії.

Без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятись. Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані.

Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує".

Деталі: За словами Єрмака, російські загарбники не досягли поставлених цілей, тому агрессор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал.

Глава ОП додав, що Росія хоче знищити Україну - це єдина мета. Війну Росії проти України Єрмак вважає "історіософською".