Войну не выиграть без наступательного вооружения, нужен ленд-лиз – Ермак

Глава офиса президента Андрей Ермак выступил в лондонском аналитическом центре Chatham House и заявил, что Украине нужно наступательное вооружение, ракеты средней дальности и ленд-лиз для отпора в войне с Россией.

Источник: Телеграмм-канал Ермака

Прямая речь: "Наши вооруженные силы и граждане держатся с сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания. В нашем случае – сдерживание, а не агрессии.

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Без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться. Но невозможно эффективно защищаться долго без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сбивающей вражеские и баллистические ракеты на далеком расстоянии.

Однако нам его не дают. Как ни дают истребителей. Нас не хотят видеть в НАТО. Этот страх эскалации понятен. Но он не спасет".

Детали: По словам Ермака, российские захватчики не достигли поставленных целей, поэтому агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал.

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Глава ОП добавил, что Россия хочет уничтожить Украину – это единственная цель. Войну России против Украины Ермак считает "историософской".