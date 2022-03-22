РФ дві доби формулювала свою реакцію на виступ Зеленського у Кнесеті: подив через те, що відбулося
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова через два дні після виступу президента України перед ізраїльським парламентом опублікувала офіційну реакцію на цю подію. Вона обурилася порівнянню Росії із Третім рейхом і висловила "здивування" тим, що Володимира Зеленського слухали у Кнесеті.
Джерело: сайт МЗС РФ
Деталі: Зеленський 20 березня звернувся по відеозв'язку до уряду Ізраїлю, депутатів Кнесету та громадян країни. Він провів історичні паралелі між Другою світовою та російсько-українською війнами, оскільки мета загарбників і тоді, і зараз – стерти з лиця землі будь-яку згадку про існування окремого народу.
Також президент України закликав ізраїльтян звернути увагу, що керівництво Кремля вживає ті самі формулювання, що й ватажки Третього рейху. Зокрема, російське керівництво перед початком вторгнення 24 лютого у прямому ефірі заявило про готовність до "остаточного вирішення українського питання", що було співзвучно з сумнозвісним евфемізмом нацистів стосовно злочинів Голокосту - "остаточне вирішення єврейського питання".
Лише через дві доби, 22 березня, на сайті зовнішньополітичного відомства РФ з'явилася реакція на виступ Зеленського та озвучені ним тези.
Пряма мова Захарової: "Виступ Зеленського 20 березня перед депутатами ізраїльського Кнесету (парламенту), організований у відеоформаті, викликав, м'яко кажучи, подив".
Деталі: Захарова заявила, що президент України, нібито, намагався "здійснити психологічний вплив" на парламентарів Кнесету, її також обурило, що Зеленський озвучив аналогії між нацистською Німеччиною і режимом Володимира Путіна в РФ, що "викликають подив".
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Крім цього, вона вкотре повторила тезу російської пропаганди про те, що історична пам'ять нібито "об'єднує євреїв, росіян, українців".