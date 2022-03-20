Зеленский к власти Израиля: Сколько нам еще просить о помощи

Президент Владимир Зеленский обратился через видеосвязь к правительству Израиля, депутатам Кнессета и гражданам страны.

Источник: трансляция обращения Зеленского на национальном телемарафоне

Прямая речь Зеленского: "Мы в разных государствах, и в совершенно разных условиях. Но угроза одна и у вас, и у нас – тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени Украины и Израиля.

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24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП). Партия, унесшая миллионы жизней. Уничтожившая целые страны. Которая попыталась убить целые народы.

Через 102 года 24 февраля был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения русских войск в Украину. Вторжение, унесшее уже тысячи жизней, а миллионы людей оставило без дома, сделало их изгнанниками на своей земле и в соседних странах – Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Германии, Чехии, прибалтийских государствах и еще в десятках стран мира.

Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьему Яру. Ты знаешь, что это земля. Там похоронены более ста тысяч жертв Холокоста, там древние киевские кладбища, там еврейские кладбища. Туда ударили русские ракеты.

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Народ Израиля, в первый же день этой войны русские снаряды ударили по нашему городу Умань – по городу, который посещают десятки тысяч израильтян каждый год для паломничества на могилу цадика Нахмана.

Что останется от всех таких городов после этой страшной войны?

Детали: Зеленский отметил, что имеет право проводить такие исторические параллели между Второй мировой и российско-украинской войнами, ведь цель захватчика такая же – стереть с лица земли любое упоминание о существовании отдельного народа.

Он призвал израильтян обратить внимание, что руководство Кремля употребляет даже формулировки, подобные главам нацистского Рейха. В частности, президент обратил внимание, что российское руководство перед началом вторжения 24 февраля в прямом эфире заявило о готовности к "окончательному решению украинского вопроса", что созвучно с печально известным эвфемизмом нацистов для преступлений Холокоста - "окончательное решение еврейского вопроса".

Кроме того, президент напомнил лидерам Израиля, что у них есть современная и эффективная система противоракетной обороны, которой восхищается весь мир. Он похвалил государственных деятелей за умение защищать свое государство и отстаивать интересы народа на международной арене. Но призвал поразмыслить над тем, пригодится ли интересам Израиля игнорирование российско-украинской войны или молчаливое содействие агрессору.

Прямая речь Зеленского: "Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам о помощи. К вам обращаемся за помощью, даже об элементарных визах. Что это – безразличие, расчет или желание посредничества между двумя сторонами?

Предупрежу только об одном: безразличие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, но не между добром и злом.

Вы можете помочь защитить нашу жизнь, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел мощные санкции против России, почему не давит на российский бизнес, но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить, народ Израиля.

Украинцы сделали свой выбор. 80 лет назад спасали евреев, и потому среди нас есть Праведники народов мира. Народ Израиля, теперь у вас есть такой выбор".

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