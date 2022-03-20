Зеленський до влади Ізраїлю: Скільки нам іще просити про допомогу

Президент Володимир Зеленський звернувся через відеозв’язок до уряду Ізраїлю, депутатів Кнессету та громадян країни.

Джерело: трансляція звернення Зеленського на національному телемарафоні

Пряма мова Зеленського: "Ми в різних державах, і в абсолютно різних умовах. Але загроза одна і у вас, і в нас – тотальне знищення народу, держави, культури й навіть імені України й Ізраїля.

24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (НСДАП). Партія, яка забрала мільйони життів. Знищила цілі країни. Намагалася вбити народи.

Через 102 роки 24 лютого був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення, яке забрало вже тисячі життів, а мільйони людей залишила без дому, зробила їх вигнанцями на своїй землі та в сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Німеччині, Чехії, прибалтійських державах та ще в десятках країн світу.

Народе Ізраїлю, ти бачив, як російські ракети вдарили по Києву, по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля. Там поховані більше ста тисяч жертв Голокосту, там давні київські кладовища, там єврейські кладовища. Туди вдарили російські ракети.

Народе Ізраїлю, у перші же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань – по місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу цадика Нахмана.

Що залишиться від всіх таких міст після цієї страшної війни?"

Деталі: Зеленський зазначив, що має право проводити такі історичні паралелі між Другою світовою та російсько-українською війнами, адже мета загарбника така сама – стерти з лиця землі будь-яку згадку про існування окремого народу.

Він закликав ізраїльтян звернути увагу, що керівництво Кремля вживає навіть формулювання, подібні до очільників нацистського Райху. Зокрема, президент звернув увагу, що російське керівництво перед початком вторгнення 24 лютого в прямому ефірі заявило про готовність до "остаточного вирішення українського питання", що суголосне зі сумнозвісним евфемізмом нацистів для злочинів Голокосту – "остаточне вирішення єврейського питання".

Крім того, президент нагадав лідерам Ізраїлю, що він має сучасну й ефективу систему протиракетної оборони, якою захоплюється увесь світ. І він похвалив державних діячів за вміння боронити свою державу і відстоювати інтереси народу на міжнародній арені. Але закликав поміркувати над тим, чи стане в нагоді інтересам Ізраїлю ігнорування російсько-української війни або мовчазне сприяння агресору.

Пряма мова Зеленського: "Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємося до всього світу, до багатьох країн про допомогу. До вас звертаємося по допомогу, навіть про елементарні візи. Що це – байдужість, розрахунок чи бажання посередництва між двома сторонами?

Попереджу лише про одне: байдужість вбиває, розрахунки часто помилкові, а посередництво може бути між державами, але між добром і злом.

Ви точно можете допомогти захистити наше життя, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю.

Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер у вас є такий вибір".

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