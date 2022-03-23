Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці

Середа, 23 березня 2022, 00:03

Українські війська знову розгромили російських військових у Чорнобаївці.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Наші Збройні сили сьогодні порадували: знову Чорнобаївка, знову розгром окупантів, знову збиті російські літаки, особливо важливо - бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі.

Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують: вбивство цивільних - це злочин. Крапка. І ви будете віповідати у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра - це менш важливо. Головне - що неминуче".

Що передувало: 20 березня повідомлялося, що ЗСУ вшосте розбили ворожу техніку у селі Чорнобаївка на Херсонщині.

Знати більше: "Побачити Чорнобаївку і померти": реакція українців на поразки окупантів

Теми: Зеленськийвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Азербайджан вдруге нагадав РФ, чий "Нагірний Карабах"

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав світ підтримати Україну
Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Останні новини
02:03
Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
02:00
Мер Житомира: Немає підтверджень, що росіяни вдарили по місту
01:36
Генштаб: До РФ з України вивезли понад 600 тіл російських військових
01:30
Дуда: мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни в Україні
01:13
Росіяни звозять у Білорусь ракети для "Іскандерів" – Генштаб
01:07
Ракету по Волині випустили з Білорусі
01:01
Повітряні сили України за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА і дві ракети ворога
00:48
Вплив на "спонсорів" російської війни та заробітки "Газпрому": економічні підсумки
00:25
Зеленський про політиків світу: Якщо не вміють іти за людьми, ми їх навчимо
00:20
На німців чекає падіння добробуту через війну в Україні – Штайнмаєр
Усі новини...