ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці

Українські війська знову розгромили російських військових у Чорнобаївці.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Наші Збройні сили сьогодні порадували: знову Чорнобаївка, знову розгром окупантів, знову збиті російські літаки, особливо важливо - бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі.

Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують: вбивство цивільних - це злочин. Крапка. І ви будете віповідати у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра - це менш важливо. Головне - що неминуче".

Що передувало: 20 березня повідомлялося, що ЗСУ вшосте розбили ворожу техніку у селі Чорнобаївка на Херсонщині.

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