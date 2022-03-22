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ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці

Вівторок, 22 березня 2022, 23:03

Українські війська знову розгромили російських військових у Чорнобаївці.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Наші Збройні сили сьогодні порадували: знову Чорнобаївка, знову розгром окупантів, знову збиті російські літаки, особливо важливо - бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі.

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Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують: вбивство цивільних - це злочин. Крапка. І ви будете віповідати у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра - це менш важливо. Головне - що неминуче".

Що передувало: 20 березня повідомлялося, що ЗСУ вшосте розбили ворожу техніку у селі Чорнобаївка на Херсонщині.

Знати більше: "Побачити Чорнобаївку і померти": реакція українців на поразки окупантів

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Теми: Зеленськийвійна
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