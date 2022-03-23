ВСУ снова разгромили российских военных в Чернобаевке

Украинские войска снова разгромили российских военных в Чернобаевке.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Наши Вооруженные силы сегодня порадовали: снова Чернобаевка, снова разгром оккупантов, снова сбитые российские самолеты, особенно важно - бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле.

Хочу еще раз повторить всем российским лётчикам, которые не думают, какой приказ они выполняют: убийство гражданских – это преступление. Точка. И вы будете отвечать любым способом. Сегодня или завтра – это менее важно. Главное – что неизбежно".

Что предшествовало: 20 марта сообщалось, что ВСУ в шестой раз разбили вражескую технику в селе Чернобаевка на Херсонщине.

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