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ВСУ снова разгромили российских военных в Чернобаевке

Среда, 23 марта 2022, 00:03

Украинские войска снова разгромили российских военных в Чернобаевке.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Наши Вооруженные силы сегодня порадовали: снова Чернобаевка, снова разгром оккупантов, снова сбитые российские самолеты, особенно важно - бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле.

Хочу еще раз повторить всем российским лётчикам, которые не думают, какой приказ они выполняют: убийство гражданских – это преступление. Точка. И вы будете отвечать любым способом. Сегодня или завтра – это менее важно. Главное – что неизбежно".

Что предшествовало: 20 марта сообщалось, что ВСУ в шестой раз разбили вражескую технику в селе Чернобаевка на Херсонщине.

Знать больше: "Увидеть Чернобаевку и умереть": реакция украинцев на поражение оккупантов

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Темы: Зеленскийвойна
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