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Штатам "не зовсім зрозуміло", навіщо Росія вдарила "Кинжалом" по будівлі

Вівторок, 22 березня 2022, 23:23

Пентагону "не зовсім зрозуміло", навіщо Росія вдарила гіперзвуковою ракетою "Кинжал" по будівлі.

Джерело: представник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує CNN

Деталі: США відомо про щонайменше один випадок застосування РФ гіперзвукової ракети.

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За словами Кірбі, російські війська використали гіперзвукову ракету "проти стаціонарної будівлі" на "близькій відстані".

Пряма мова: "Важко зрозуміти, чим саме це було виправдано, але це цілком може бути пов'язане з проблемами інвентаризації та проблемами продуктивності, які у них виникають щодо високоточних боєприпасів, тому нам просто потрібно подивитися, до чого це призведе… Не зовсім зрозуміло, якими були їхні наміри".

Нагадаємо: Росія завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал".

ВІДЕО ДНЯ

"Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

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