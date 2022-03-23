Штатам "не совсем понятно", зачем Россия ударила "Кинжалом" по зданию

Пентагону "не совсем понятно", зачем Россия ударила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по зданию.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, цитируемый CNN

Детали: США известно о по меньшей мере одном случае применения РФ гиперзвуковой ракеты.

По словам Кирби, российские войска использовали гиперзвуковую ракету "против стационарного здания" на "близком расстоянии".

Прямая речь: "Трудно понять, чем именно это было оправдано, но это вполне может быть связано с проблемами инвентаризации и проблемами производительности, возникающими у них относительно высокоточных боеприпасов, поэтому нам просто нужно посмотреть, к чему это приведет… Не совсем понятно , каковы были их намерения".

Напомним: Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".

"Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.