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У РФ лише за день "мінус": 100 військових, літаки, БПЛА і купа техніки - зведення

Світлана КізіловаСереда, 23 березня 2022, 01:01

Українські захисники протягом вівторка відбили 7 атак російських агресорів та знищили військову техніку, 6 літаків та 5 безпілотники РФ.

Джерело: оперативна інформація Генштабу Міноборони станом на 24:00, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Деталі: Зазначається, що Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають росіянам вогневого ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, російські агресори намагалися просунутись та закріпитись, але це їм не вдалося.

Дослівно: "Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника (йдеться про 5 БПЛА, 6 літаків та ракета "Точка-У" - УП).

Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються)".

Теми: війнаРосія
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