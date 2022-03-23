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У РФ лише за день "мінус": 100 військових, літаки, БПЛА і купа техніки - зведення

Світлана КізіловаСереда, 23 березня 2022, 00:01

Українські захисники протягом вівторка відбили 7 атак російських агресорів та знищили військову техніку, 6 літаків та 5 безпілотники РФ.

Джерело: оперативна інформація Генштабу Міноборони станом на 24:00, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Деталі: Зазначається, що Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають росіянам вогневого ураження наявними силами та засобами.

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Так, на Донецькому та Луганському напрямках, російські агресори намагалися просунутись та закріпитись, але це їм не вдалося.

Дослівно: "Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника (йдеться про 5 БПЛА, 6 літаків та ракета "Точка-У" - УП).

Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються)".

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Теми: війнаРосія
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