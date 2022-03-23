Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ только за день "минус": 100 военных, самолеты, БПЛА и куча техники – возведение

Светлана КизиловаСреда, 23 марта 2022, 01:01

Украинские защитники в течение вторника отбили 7 атак российских агрессоров и уничтожили военную технику, 6 самолетов и 4 беспилотника РФ.

Джерело: інформація Генштабу Міноборони станом на 24:00, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Деталі: Зазначається, що Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають росіянам вогневого ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, російські агресори намагалися просунутись та закріпитись, але це їм не вдалося.

Дослівно: "Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника (йдеться про 4 БПЛА, 6 літаків та ракету "Точка-У" - УП).

Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються)".

Темы: войнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"

Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Чемпион мира по кикбоксингу погиб в бою за Мариуполь

Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались

Россияне перевозят десятки тонн снарядов вблизи зоны отчуждения ЧАЭС – Генштаб ВСУ

фото300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Все новости...
война
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
Последние новости
03:03
видео, фотоТысячи людей во всем мире вышли на акции поддержать Украину
02:46
"Оскар 2022": началась 94-я церемония награждения победителей
02:03
Эрдоган в телефонном разговоре призвал Путина к прекращению огня в Украине
02:00
Мэр Житомира: Нет подтверждений, что россияне ударили по городу
01:36
Генштаб: В РФ из Украины вывезли более 600 тел российских военных
01:30
Президент Польши: мне тяжело понять отношение Орбана к войне в Украине
01:13
Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров" – Генштаб
01:07
Ракету по Волыни выпустили из Беларуси
01:01
Воздушные силы Украины за сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА и две ракеты врага
00:48
Влияние на "спонсоров" российской войны и заработки "Газпрома": экономические итоги
Все новости...