В РФ только за день "минус": 100 военных, самолеты, БПЛА и куча техники – возведение

Украинские защитники в течение вторника отбили 7 атак российских агрессоров и уничтожили военную технику, 6 самолетов и 4 беспилотника РФ.

Джерело: інформація Генштабу Міноборони станом на 24:00, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Деталі: Зазначається, що Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають росіянам вогневого ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, російські агресори намагалися просунутись та закріпитись, але це їм не вдалося.

Дослівно: "Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника (йдеться про 4 БПЛА, 6 літаків та ракету "Точка-У" - УП).

Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються)".