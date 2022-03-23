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ППО України ударно розміняла другу сотню знищених російських літаків

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 00:46

За добу вівторка Протиповітряна оборона України знищила 6 літаків, 1 вертоліт, 5 БПЛА і 5 крилатих ракет.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат у повітрі.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ударів по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їхньому рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета".

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Деталі: Таким чином повітряні втрати окупантів за добу 22 березня:

- літаки  – 6;

- вертольоти – 1;

- БпЛА (ОТР) – 5;

- крилаті ракети – 5.

Теми: війна
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