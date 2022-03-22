ППО України ударно розміняла другу сотню знищених російських літаків
За добу вівторка Протиповітряна оборона України знищила 6 літаків, 1 вертоліт, 5 БПЛА і 5 крилатих ракет.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Пряма мова: "22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат у повітрі.
Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ударів по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.
Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.
Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їхньому рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета".
Деталі: Таким чином повітряні втрати окупантів за добу 22 березня:
- літаки – 6;
- вертольоти – 1;
- БпЛА (ОТР) – 5;
- крилаті ракети – 5.