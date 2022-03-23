Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщині загарбники не дають хоронити померлих і загиблих – голова ОВА

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 01:18
Тростянець під час війни, фото: Тростянець INFO

У Тростянецькій громаді Сумської області, тимчасово захоплені росіянами, загарбники не дають можливості ховати померлих і загиблих.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "У Тростянці розстріляли (російські загарбник – ред.) жінку, яка просто пересувалась на велосипеді.

Не дають можливості ховати померлих, ховати загиблих. Є дуже велика проблема щодо зберігання тіл у морзі".

"Пожежу, яка спалахнула, неможливо загасити. Через вуличні бої рятувальники не можуть дістатися до місця горіння і загасити його".

Деталі: Як зазначив Живицький, місцеві жителі Тростянецької громади повідомляють, що жінки народжують дітей прямо дома, бо нема ніякої можливості дістатися в лікарню.

Крім того, він повідомив, що надалі продовжується терор і по населених пунктах Краснопільської громади. Загарбники ходять "по хатах, відбирають мобільні телефони, відібрали всю зброю у мисливців, перевіряють документи".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Також росіяни "займають школи, будинки, виганяють людей на вулицю, змушують пішки йти в Росію, але люди відмовляються".

Живицький розповів і про те, що в Сумській області під час обстрілів було пошкоджено газопровід, тому близько 20-25 тисяч людей залишаються без постачання газу.

А в деяких громадах області є населені пункти, що перебувають без електропостачання.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Азербайджан вдруге нагадав РФ, чий "Нагірний Карабах"

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині вже друга колона ворога розвернулась і поїхала геть, але ситуація складна - голова ОВА
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Російські військові відпустили голову Охтирської райради 
Останні новини
03:03
ВіДЕО, фотоТисячі людей у всьому світі вийшли на акції підтримати Україну
02:46
"Оскар 2022": розпочалась 94-церемонія нагородження переможців
02:03
Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
02:00
Мер Житомира: Немає підтверджень, що росіяни вдарили по місту
01:36
Генштаб: До РФ з України вивезли понад 600 тіл російських військових
01:30
Дуда: мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни в Україні
01:13
Росіяни звозять у Білорусь ракети для "Іскандерів" – Генштаб
01:07
Ракету по Волині випустили з Білорусі
01:01
Повітряні сили України за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА і дві ракети ворога
00:48
Вплив на "спонсорів" російської війни та заробітки "Газпрому": економічні підсумки
Усі новини...