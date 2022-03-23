На Сумщині загарбники не дають хоронити померлих і загиблих – голова ОВА

Тростянець під час війни, фото: Тростянець INFO

У Тростянецькій громаді Сумської області, тимчасово захоплені росіянами, загарбники не дають можливості ховати померлих і загиблих.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "У Тростянці розстріляли (російські загарбник – ред.) жінку, яка просто пересувалась на велосипеді.

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Не дають можливості ховати померлих, ховати загиблих. Є дуже велика проблема щодо зберігання тіл у морзі".

"Пожежу, яка спалахнула, неможливо загасити. Через вуличні бої рятувальники не можуть дістатися до місця горіння і загасити його".

Деталі: Як зазначив Живицький, місцеві жителі Тростянецької громади повідомляють, що жінки народжують дітей прямо дома, бо нема ніякої можливості дістатися в лікарню.

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Крім того, він повідомив, що надалі продовжується терор і по населених пунктах Краснопільської громади. Загарбники ходять "по хатах, відбирають мобільні телефони, відібрали всю зброю у мисливців, перевіряють документи".

Також росіяни "займають школи, будинки, виганяють людей на вулицю, змушують пішки йти в Росію, але люди відмовляються".

Живицький розповів і про те, що в Сумській області під час обстрілів було пошкоджено газопровід, тому близько 20-25 тисяч людей залишаються без постачання газу.

А в деяких громадах області є населені пункти, що перебувають без електропостачання.