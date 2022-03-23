В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и погибших – глава ОВА

Тростянец во время войны, фото: Тростянец INFO

В Тростянецком обществе Сумской области, временно захваченные россиянами, захватчики не дают возможности хоронить умерших и погибших.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В Тростянце расстреляли (российские захватчики – ред.) женщину, которая просто передвигалась на велосипеде.

Не дают возможности хоронить умерших, хоронить погибших. Есть очень большая проблема хранения тел в морге".

"Пожар, который вспыхнул, невозможно погасить. Из-за уличных боев спасатели не могут добраться до места горения и потушить его".

Детали: Как отметил Живицкий, местные жители Тростянецкого общества сообщают, что женщины рожают детей прямо дома, потому что нет никакой возможности добраться в больницу.

Кроме того, он сообщил, что продолжается террор и по населенным пунктам Краснопольского общества. Захватчики ходят "по домам, отбирают мобильные телефоны, отобрали все оружие у охотников, проверяют документы".

Также россияне "занимают школы, дома, выгоняют людей на улицу, заставляют пешком идти в Россию, но люди отказываются".

Живицкий рассказал и о том, что в Сумской области во время обстрелов был поврежден газопровод, поэтому около 20-25 тысяч человек остаются без поставки газа.

А в некоторых общинах области есть населенные пункты, находящиеся без электроснабжения.