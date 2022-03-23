Росіяни розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 мільйонів євро

Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження у FB

Дослівно: "Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи - Ред.), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій".

Реклама:

Деталі: Уточнюється, що на базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.

Нагадаємо: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС.