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Росіяни розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 мільйонів євро

Анастасія КалатурСереда, 23 березня 2022, 01:32
ФОТО: facebook.com/dazv.gov.ua

Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження у FB

Дослівно: "Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи - Ред.), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій".

Деталі: Уточнюється, що на базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.

Нагадаємо: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС.

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Теми: АЕСЧорнобиль
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