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Россияне разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро

Анастасия КалатурСреда, 23 марта 2022, 00:32
Россияне разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро
ФОТО: facebook.com/dazv.gov.ua

Россияне разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн  евро.

Источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в FB

Дословно: "Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО (радиоактивные отходы – Ред.), от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий".

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Детали: Уточняется, что на базе лаборатории были высокоактивные пробы и образцы радионуклидов – сейчас они находятся в руках россиян.

Напомним: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС.

Темы: АЭСЧернобыль
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