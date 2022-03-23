Пентагон: Росіянам бракує не лише боєприпасів і їжі, а й палива для кораблів і теплого одягу

Російським військовим не вистачає не лише їжі та боєприпасів, а і навіть палива для кораблів у Чорному морі та теплого одягу для солдатів.

Джерело: високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Посадовець сказав, що "велика й масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів". Він зазначив, що ці труднощі виникли вже за тиждень після початку вторгнення РФ.

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Зокрема, російські військові мають проблеми з запасами, високоточними боєприпасами, зв’язком і навіть теплим одягом, тому потерпають від обмороження. У Пентагоні вважають, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем - без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування.

Дослівно: "У них проблеми з паливом навіть на морі. Вони переймаються тим, як заправляти свої кораблі".

Нагадаємо: 22 березня Генштаб повідомив, що російські окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.