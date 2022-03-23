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Пентагон: Россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одежды

Анастасия КалатурСреда, 23 марта 2022, 01:36

Российским военным не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат.

Источник: чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Чиновник сказал, что "большая и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов". Он отметил, что эти трудности возникли уже через неделю после начала вторжения РФ.

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В частности, у российских военных проблемы с запасами, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они  страдают от обморожения. В Пентагоне считают, что у россиян проблемы с командованием и контролем - без связи трудно наладить такие вещи, как логистика и продвижение.

Дословно: "У них проблемы с топливом даже на море. Они обеспокоены тем, как заправлять свои корабли".

Напомним: 22 марта Генштаб сообщил, что российские оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.

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Темы: СШАРосcия
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