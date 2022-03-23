Посольство РФ у Ризі зобов’язали повісити табличку "вулиця Незалежності України"
Посольство Російської Федерації в Латвії повинне протягом 3 місяців прикріпити на своїй будівлі табличку з новою назвою вулиці – "Незалежності України".
Джерело: LSM із посиланням на Ризьку думу
Деталі: Рішення про зміну адреси стосується трьох будівель, включаючи і посольство Росії.
Дипустанові повідомлення про необхідність заміни таблички з назвою вулиці надіслали поштою.
"Протягом трьох місяців з моменту набуття чинності рішенням власники будівель повинні розмістити нові таблички на будівлях – з новими номерами та назвами вулиць.
Якщо це не буде зроблено, поліція самоврядування матиме право оштрафувати власника будівлі.
У цьому випадку розмір штрафу може становити 10-150 євро", – ідеться в повідомленні.
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Що передувало: Раніше повідомлялося, що в Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).