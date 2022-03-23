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Посольство РФ в Риге обязали повесить табличку "Улица Независимости Украины"

Среда, 23 марта 2022, 04:40
Посольство РФ в Риге обязали повесить табличку Улица Независимости Украины
фото: LETA

Посольство Российской Федерации в Латвии должно в течение 3 месяцев прикрепить на своем здании табличку с новым названием улицы – "Независимости Украины".

Источник: LSM со ссылкой на Рижскую думу

Детали: Решение об изменении адреса касается трех построек, включая и посольство России.

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Дипучреждения сообщение о необходимости замены таблички с названием улицы отправили по почте.

"В течение трех месяцев с момента вступления решения в силу владельцы зданий должны разместить новые таблички на зданиях – с новыми номерами и названиями улиц.

Если это не будет сделано, у полиции самоуправления будет право оштрафовать владельца здания.

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В данном случае размер штрафа может составить 10-150 евро", – говорится в сообщении.

Что было ранее: В Риге участок улицы Антониям между бульваром Калпака и улицей Николая Рериха переименовали на улицу Независимости Украины (Ukrainas neatkarības iela).

Темы: Латвия
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