ЗМІ: США на тижні полегшать в'їзд українських біженців до Штатів

США цього тижня планують полегшити прибуття до Штатів українців-біженців.

Джерело: "Голос Америки", джерела Reuters

Деталі: Мова йде про те, щоб прискорити обробку віз для родичів громадян США та власників "грін-кард" та призначити більше працівників імміграційної служби для опрацювання заяв на отримання тимчасового захищеного статусу.

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При цьому, особлива увага приділятиметься представникам ЛГБТК, активістам, журналістам та іншим вразливим групам.

Неясно, скільком людям можна потенційно допомогти цими заходами.

Як зазначається, лише семеро українських біженців переїхали до Штатів з 1 по 16 березня.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що деякі українці в США зможуть залишитися в країні на термін до 18 місяців - у межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.