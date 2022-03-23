ЗМІ: США на тижні полегшать в'їзд українських біженців до Штатів

США цього тижня планують полегшити прибуття до Штатів українців-біженців.

Джерело: "Голос Америки", джерела Reuters

Деталі: Мова йде про те, щоб прискорити обробку віз для родичів громадян США та власників "грін-кард" та призначити більше працівників імміграційної служби для опрацювання заяв на отримання тимчасового захищеного статусу.

При цьому, особлива увага приділятиметься представникам ЛГБТК, активістам, журналістам та іншим вразливим групам.

Неясно, скільком людям можна потенційно допомогти цими заходами.

Як зазначається, лише семеро українських біженців переїхали до Штатів з 1 по 16 березня.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що деякі українці в США зможуть залишитися в країні на термін до 18 місяців - у межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.