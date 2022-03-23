СМИ: США на неделе облегчат въезд украинских беженцев в Штаты

США на этой неделе планируют облегчить прибытие в Штаты украинцев-беженцев.

Источник: "Голос Америки", источники Reuters

Детали: Речь идет о том, чтобы ускорить обработку виз для родственников граждан США и владельцев "грин-кард" и назначить больше работников иммиграционной службы для обработки заявлений на получение временного защищенного статуса.

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При этом особое внимание будет уделяться представителям ЛГБТК, активистам, журналистам и другим уязвимым группам.

Неясно, скольким людям можно потенциально помочь этими мерами.

Как отмечается, только семь украинских беженцев переехали в Штаты с 1 по 16 марта.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что некоторые украинцы в США смогут остаться в стране на срок до 18 месяцев – в рамках федеральной программы, известной как временный защищенный статус. Чтобы иметь право на защиту, люди должны находиться в США как минимум с 1 марта.