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Шольц виступає проти негайного бойкоту російських енергоресурсів

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 07:08
ФОТО: GETTY IMAGES

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, заборона імпорту енергоресурсів з Росії може мати серйозні наслідки для економіки Європи.

Джерело: DW

Деталі: Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів з Росії на фоні війни з Україною.

"Ми повинні зрозуміти: це може бути не короткострокова справа, а триваліше протистояння. І ми всі маємо вистояти разом", - сказав Шольца.

За його словами, уже введені проти Росії санкції мали великий вплив, але існує ризик того, що більш жорсткі заходи можуть мати серйозні наслідки для економіки Європи.

Водночас Шольц наголосив, що Німеччина працює над диверсифікацією енергоресурсів, і на це потрібен час. І зрештою, це матиме той самий ефект, що й бойкот.

Інші країни Європи ще більше залежать від російської нафти та газу, ніж Німеччина, і тому "не можна їх кинути напризволяще", вважає канцлер Німеччини.

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За даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту в газовому постачанні до Німеччини становить близько 55 відсотків, у постачанні вугілля – близько 50 та у постачанні нафти – близько 35 відсотків.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський побажав канцлеру Олафу Шольцу реалізувати місію – дати Європі мир.

Теми: ШольцРосіявійнасанкції
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