Шольц выступает против немедленного бойкота российских энергоресурсов

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, запрет на импорт энергоресурсов из России может иметь серьезные последствия для экономики Европы.

Источник: DW

Детали: Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против бойкота импорта энергоресурсов из России на фоне войны с Украиной.

"Мы должны понять: это может быть не краткосрочное дело, а более длительное противостояние. И мы все должны выстоять вместе", - сказал Шольца.

По его словам, уже введенные против России санкции оказали большое влияние, но существует риск того, что более жесткие меры могут иметь серьезные последствия для экономики Европы.

В то же время Шольц подчеркнул, что Германия работает над диверсификацией энергоресурсов, и на это нужно время. И, в конце концов, это будет иметь тот же эффект, что и бойкот.

Другие страны Европы еще больше зависят от российской нефти и газа, чем Германия, и потому "нельзя их бросить на произвол судьбы", считает канцлер Германии.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках в Германию составляет около 55 процентов, в поставках угля – около 50 и в поставках нефти – около 35 процентов.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский пожелал канцлеру Олафу Шольцу реализовать миссию – дать Европе мир.