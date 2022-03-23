Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц выступает против немедленного бойкота российских энергоресурсов

Ольга ГлущенкоСреда, 23 марта 2022, 07:08
ФОТО: GETTY IMAGES

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, запрет на импорт энергоресурсов из России может иметь серьезные последствия для экономики Европы.

Источник: DW

Детали: Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против бойкота импорта энергоресурсов из России на фоне войны с Украиной.

"Мы должны понять: это может быть не краткосрочное дело, а более длительное противостояние. И мы все должны выстоять вместе", - сказал Шольца.

По его словам, уже введенные против России санкции оказали большое влияние, но существует риск того, что более жесткие меры могут иметь серьезные последствия для экономики Европы.

В то же время Шольц подчеркнул, что Германия работает над диверсификацией энергоресурсов, и на это нужно время. И, в конце концов, это будет иметь тот же эффект, что и бойкот.

Другие страны Европы еще больше зависят от российской нефти и газа, чем Германия, и потому "нельзя их бросить на произвол судьбы", считает канцлер Германии.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках в Германию составляет около 55 процентов, в поставках угля – около 50 и в поставках нефти – около 35 процентов.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский пожелал канцлеру Олафу Шольцу реализовать миссию – дать Европе мир.

Темы: ШольцРосcиявойнасанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева

На "Оскаре" поддержали Украину — без единого упоминания о России

Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"

Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Чемпион мира по кикбоксингу погиб в бою за Мариуполь

Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались

Все новости...
Шольц
Зеленский пожелал Шольцу реализовать миссию – "дать Европе мир"
Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян
Шольц и Макрон после разговора с Путиным позвонили Зеленскому
Последние новости
08:39
Украинским больницам передали сотни станций спутникового интернета Starlink
08:38
Оккупанты ворвались в офис Представительства президента в АР Крым в Херсоне
08:37
Хроники войны в Украине. 33-й день ОНЛАЙН
08:25
Байден заявил, что не призывал к смене режима в России
08:10
ФОТОНесколько актеров поддержали Украину на церемонии "Оскар"
08:00
Луганщина: утренний обстрел Рубежного – есть погибший и раненый
07:44
Словения направила в Киев временного поверенного – подполковника и экс-наблюдателя ОБСЕ
07:39
Россия отомстила Швейцарии за санкции конфискацией часов
07:37
"Оскар 2022": киноакадемия определила лучший фильм года
07:29
Минус вражеская ракета над Одесской областью – ОВА
Все новости...