У Росії хочуть скасувати Covid-обмеження, щоб заробити на туристах

У Росії хочуть зняти антикоронавірусні обмеження та відкрити країну, щоб заробити на туристах та показати, нібито вони не в ізоляції.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на голову комітету Думи з туризму Сангаджі Тарбаєва

Пряма мова Тарбаєва: "Вважаємо за доцільне розглянути і в нашій країні зниження обмежень на відвідування з туристичною метою РФ.

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По-перше, це дасть добрий економічний ефект.

По-друге, у світлі міжнародних подій, відвідування іноземцями нашої країни зміцнить статус і дасть змогу спростувати тезу, що ми перебуваємо в певній ізоляції".

Нагадаємо: У Кремлі розглянуть можливість відмови від виборів губернаторів "через економічну ситуацію, що складається".