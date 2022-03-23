Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії хочуть скасувати Covid-обмеження, щоб заробити на туристах

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 08:33
У Росії хочуть скасувати Covid-обмеження, щоб заробити на туристах

У Росії хочуть зняти антикоронавірусні обмеження та відкрити країну, щоб заробити на туристах та показати, нібито вони не в ізоляції.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на голову комітету Думи з туризму Сангаджі Тарбаєва

Пряма мова Тарбаєва: "Вважаємо за доцільне розглянути і в нашій країні зниження обмежень на відвідування з туристичною метою РФ.

Реклама:

По-перше, це дасть добрий економічний ефект.

По-друге, у світлі міжнародних подій, відвідування іноземцями нашої країни зміцнить статус і дасть змогу спростувати тезу, що ми перебуваємо в певній ізоляції".

Нагадаємо: У Кремлі розглянуть можливість відмови від виборів губернаторів "через економічну ситуацію, що складається".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіятуризмдефолтвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
У Данії скоротять штат російського посольства  
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: