Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России хотят отменить Covid-ограничения, чтобы заработать на туристах

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 09:33

В России хотят снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну, чтобы заработать на туристах и показать, якобы они не в изоляции.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Думы по туризму Сангаджи Тарбаева

Прямая речь Тарбаева: "Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение ограничений на посещение с туристической целью РФ.

Во-первых, это даст хороший экономический эффект.

Во-вторых, в свете международных событий, посещение иностранцами нашей страны укрепит статус и даст возможность опровергнуть тезис, что мы находимся в некой изоляции".

Напомним: В Кремле рассмотрят возможность отказа от выборов губернаторов "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиятуризмдефолтвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ночь в регионах: бои на Херсонщине и ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины, Волыни

За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat

Сводка Генштаба: Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева

На "Оскаре" поддержали Украину — без единого упоминания о России

Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"

Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Все новости...
Росcия
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
Последние новости
11:05
143 ребенка погибли из-за войны войны в Украине, 216 – ранены
11:00
Heineken уходит из РФ: бизнес передадут новому владельцу
10:32
В понедельник без гуманитарных коридоров: разведка предупреждает о провокациях врага
10:27
Кабмин поручил упростить передачу имущества в аренду для оптимизации переезда компаний
10:26
Восемь сценариев окончания войны
10:23
Марченко о выплатах по долгам: есть все возможности обслуживать погашение
10:22
Потери российских оккупантов достигли 17 тысяч военных - Генштаб
10:13
У российских рестораторов из-за санкций проблемы с поставками продуктов
10:12
Российские войска обстреляли Чернигов и пригород Нежина
09:54
Ночь в регионах: бои на Херсонщине и ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины, Волыни
Все новости...