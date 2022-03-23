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В России хотят отменить Covid-ограничения, чтобы заработать на туристах

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 08:33
В России хотят отменить Covid-ограничения, чтобы заработать на туристах

В России хотят снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну, чтобы заработать на туристах и показать, якобы они не в изоляции.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Думы по туризму Сангаджи Тарбаева

Прямая речь Тарбаева: "Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение ограничений на посещение с туристической целью РФ.

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Во-первых, это даст хороший экономический эффект.

Во-вторых, в свете международных событий, посещение иностранцами нашей страны укрепит статус и даст возможность опровергнуть тезис, что мы находимся в некой изоляции".

Напомним: В Кремле рассмотрят возможность отказа от выборов губернаторов "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.

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Темы: Росcиятуризмдефолтвойна
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