В России хотят отменить Covid-ограничения, чтобы заработать на туристах
Среда, 23 марта 2022, 08:33
В России хотят снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну, чтобы заработать на туристах и показать, якобы они не в изоляции.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Думы по туризму Сангаджи Тарбаева
Прямая речь Тарбаева: "Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение ограничений на посещение с туристической целью РФ.
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Во-первых, это даст хороший экономический эффект.
Во-вторых, в свете международных событий, посещение иностранцами нашей страны укрепит статус и даст возможность опровергнуть тезис, что мы находимся в некой изоляции".
Напомним: В Кремле рассмотрят возможность отказа от выборов губернаторов "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.
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