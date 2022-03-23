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В Україні загинули вже 15600 російських солдатів - дані Генштабу

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 10:26

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 15,5 тисяч осіб живої сили.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 15600 осіб,
  • танків ‒ 517 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
  • артилерійських систем – 267 од,
  • РСЗВ - 80 од,
  • засоби ППО - 47 од,
  • літаків – 101 од, (за даними Повітряних сил105 –ред.)
  • гелікоптерів – 124 од,
  • автомобільної техніки - 1008 од,
  • кораблі /катери - 4 од,
  • цистерн з ПММ - 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
  • спеціальна техніка - 15.
 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теми: війнаРосія
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