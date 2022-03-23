В Україні загинули вже 15600 російських солдатів - дані Генштабу
Середа, 23 березня 2022, 09:26
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 15,5 тисяч осіб живої сили.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу - близько 15600 осіб,
- танків ‒ 517 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
- артилерійських систем – 267 од,
- РСЗВ - 80 од,
- засоби ППО - 47 од,
- літаків – 101 од, (за даними Повітряних сил – 105 –ред.)
- гелікоптерів – 124 од,
- автомобільної техніки - 1008 од,
- кораблі /катери - 4 од,
- цистерн з ПММ - 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
- спеціальна техніка - 15.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.