В Украине погибли уже 15 600 российских солдат - данные Генштаба
Среда, 23 марта 2022, 10:26
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 15,5 тысячи человек живой силы.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15600 человек,
- танков ‒ 517 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
- артиллерийских систем – 267 ед,
- РСЗО - 80 ед,
- средства ПВО - 47 ед,
- самолетов – 101 ед, (по данным Воздушных сил – 105 –ред.)
- вертолетов – 124 ед,
- автомобильной техники - 1008 ед,
- корабли /катера - 4 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальная техника – 15.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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