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В Украине погибли уже 15 600 российских солдат - данные Генштаба

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 09:26

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 15,5 тысячи человек живой силы.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 15600 человек,
  • танков ‒ 517 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
  • артиллерийских систем – 267 ед,
  • РСЗО - 80 ед,
  • средства ПВО - 47 ед,
  • самолетов – 101 ед, (по данным Воздушных сил105 –ред.)
  • вертолетов – 124 ед,
  • автомобильной техники - 1008 ед,
  • корабли /катера - 4 ед,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
  • специальная техника – 15.
 

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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