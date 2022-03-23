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Обращение "Украинской правды" к читателям

Михаил ТкачСреда, 23 марта 2022, 09:47

Редакция "Украинской правды" обращается к своим читателям за помощью. Мы уверены, что вместе с вами мы можем сделать больше.

Российская элита является важным рычагом влияния на Владимира Путина. По информации наших источников, по информации украинской разведки и по данным из открытых источников представители российской элиты продолжают вывозить семьи и имущество в Дубай. Эксперты отмечают значительный скачок на рынке недвижимости эмирата. С начала войны трафик частных самолетов, чартеров и пассажирских перевозок вырос в несколько раз. В Дубай регулярно летает Дмитрий Медведев, Роман Абрамович, Рамзан Кадыров и другие – как представители, так и столпы путинского режима.

Мы обращаемся ко всем, кто проживает, находится или путешествует в Дубай с просьбой предоставлять информацию нашей редакции: о самолетах, яхтах, виллах, апартаментах, местах пребывания представителей российской элиты, чиновниках, их семьях, а также отправлять фотографии и видео с ними.

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Если вы живете по соседству, видите их в аэропорту или просто гуляете рядом на набережной, помните, что вы можете помочь положить конец военной агрессии Российской Федерации.

Информацию отправляйте на stop.russian.aggression.up@gmail.com

Конфиденциальность гарантируем.

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Темы: война
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