Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обращение "Украинской правды" к читателям

Михаил ТкачСреда, 23 марта 2022, 10:47

Редакция "Украинской правды" обращается к своим читателям за помощью. Мы уверены, что вместе с вами мы можем сделать больше.

Российская элита является важным рычагом влияния на Владимира Путина. По информации наших источников, по информации украинской разведки и по данным из открытых источников представители российской элиты продолжают вывозить семьи и имущество в Дубай. Эксперты отмечают значительный скачок на рынке недвижимости эмирата. С начала войны трафик частных самолетов, чартеров и пассажирских перевозок вырос в несколько раз. В Дубай регулярно летает Дмитрий Медведев, Роман Абрамович, Рамзан Кадыров и другие – как представители, так и столпы путинского режима.

Мы обращаемся ко всем, кто проживает, находится или путешествует в Дубай с просьбой предоставлять информацию нашей редакции: о самолетах, яхтах, виллах, апартаментах, местах пребывания представителей российской элиты, чиновниках, их семьях, а также отправлять фотографии и видео с ними.

Если вы живете по соседству, видите их в аэропорту или просто гуляете рядом на набережной, помните, что вы можете помочь положить конец военной агрессии Российской Федерации.

Информацию отправляйте на stop.russian.aggression.up@gmail.com

Конфиденциальность гарантируем.

Все буде Україна! 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ночь в регионах: бои на Херсонщине и ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины, Волыни

За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat

Сводка Генштаба: Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева

На "Оскаре" поддержали Украину — без единого упоминания о России

Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"

Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Все новости...
война
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
Последние новости
12:15
Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми
12:10
Минэнерго: добыча угля снизилась на 30%
12:04
ГУР обнародовало данные 620 российских шпионов, действующих в Европе
11:56
Благодаря дивидендам налоговая перевыполнит план на март
11:51
Из-за боевых действий под Киевом часть домов на правом берегу столицы – без света
11:50
В Минэнерго назвали объекты, которые из-за войны пострадали больше всего
11:50
Мирные переговоры: делегации Украины и России съезжаются в Стамбул
11:47
Минфин работает над сокращением расходов
11:46
В Киеве и области сокращают комендантский час
11:24
МИД призывает принудительно вывезенных в РФ украинцев сообщить свои данные. Куда обращаться
Все новости...