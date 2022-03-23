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Поддержка войны против Украины в России еще больше выросла – социологи

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 14:21
Поддержка войны против Украины в России еще больше выросла – социологи
Война в Украине, фото Генштаба ВСУ

Среди россиян продолжает расти поддержка войны России против Украины, а протестный потенциал снижается, заявляют российские социологи. 

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по данным на 17 марта

Детали:, Решение о проведении "специальной военной операции" России в Украине скорее поддерживают 74% граждан России. По сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п.

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Скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). 

Еще 9% затруднились ответить.

Представление о целях "спецоперации" у россиян не меняется последние две недели. 

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46% опрошенных верят, что цель – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории.

19% считают, что цель Путина – изменить политический курс Украины, "очиститьот нацистов". 

17% респондентов декларируют, что целью войны является защита  население Донбасса. 

5% опрошенных назвали целью Путина оккупацию Украины и присоединение ее к России.

При этом 61% россиян верят, что правительство РФ сможет снизить негативные последствия санкций, а 24% считают, что не сможет, еще 15% затруднились ответить.

Принять участие в массовых акциях протеста готовы 10% опрошенных, а 85% не намерены это делать. В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. 

Допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, 75% считают, что массовые акции протеста маловероятны.

От УП: ВЦИОМ не наводит подробности опроса и не представляет инфографику по его результатам.

18 марта "Радио Свобода" сообщило, что по данным двух опросов группы независимых российских социологов, 71% россиян поддерживают войну с Украиной.

Российские власти подавляют акции протеста и задерживают тех, кто решается выразить несогласие с войной, которую Россия начала в Украине.

Темы: Росcиявойнасоциологияопрос
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