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Російські окупанти знищили музей ім. Куїнджі у Маріуполі

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 14:47
Російські окупанти знищили музей ім. Куїнджі у Маріуполі
Музей імені Куїнджі у мирні часи. Фото з Telegram Маріупольської міськради

Російські загарбники знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі у Маріуполі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "У музеї зберігалися оригінали робіт українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома".

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Деталі: За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – лишилися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Загалом Фонд музею налічував приблизно 2 тисяч експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

Що було раніше: Окупанти спалили історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко, у смт Іванків на півночі Київської області. 

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Теми: Маріупольвійнакультура
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