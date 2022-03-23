Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе
Российские захватчики уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе, где хранились подлинники картин всемирно известных мастеров.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно горсовет: "В музее хранились оригиналы работ украинских художников – Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба сейчас неизвестна".
Детали: По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Куинджи на момент обстрела в музее не было – остались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.
В общем Фонд музея насчитывал около 2 тысяч экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.
Что было раньше: Оккупанты сожгли историко-краеведческий музей, в котором хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко, в пгт Иванков на севере Киевской области.
Читайте также: Музеи, дворцы и церкви: Минкульт обнародовал список разрушенных оккупантами объектов