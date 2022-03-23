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Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 14:47
Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе
Музей имени Куинджи в мирное время. Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Российские захватчики уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе, где хранились подлинники картин всемирно известных мастеров.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "В музее хранились оригиналы работ украинских художников – Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба сейчас неизвестна".

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Детали: По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Куинджи на момент обстрела в музее не было – остались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

В общем Фонд музея насчитывал около 2 тысяч экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

Что было раньше: Оккупанты сожгли историко-краеведческий музей, в котором хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко, в пгт Иванков на севере Киевской области. 

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Темы: Мариупольвойнакультура
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