Голова Харківської ОВА заявив про провокації Росії: Захищаємо лише своє

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляє про підготовку Росією провокацій щодо обстрілу власних територій і звинувачення в цьому України.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Росія підготувала чергову порцію провокацій. Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників".

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Деталі: Синєгубов підкреслив, що ЗСУ ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

"Ми захищаємо лише своє, лише на своїй землі!", - наголосив він.

Що передувало: У середу губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області. З вказаними населеними пунктами межує територія Харківщини, на якій присутні російські війська.