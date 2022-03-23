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Глава Харьковской ОВА заявил о провокациях России: Защищаем только свое

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 19:24
Олег Синегубов, фото с Facebook

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявляет о подготовке Россией провокаций с обстрелом собственных территорий и обвинением в этом Украине.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Россия подготовила очередную порцию провокаций. Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников".

Детали: Синегубов подчеркнул, что ВСУ никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты.

"Мы защищаем только свое, только на своей земле!", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В среду губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что выпущенный с территории Украины снаряд взорвался на территории области. С указанными населенными пунктами граничит территория Харьковской области, где присутствуют российские войска.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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