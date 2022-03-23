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У Росії заарештували чоловіка, який пофарбував гармати музею в синьо-жовті кольори

Денис КарловськийСереда, 23 березня 2022, 19:37
фото ілюстративне: unsplash

У Санкт-Петербурзі суд заарештував мешканця міста, який на початку березня розфарбував синім і жовтим кольорами дві гаубиці історичного музею.  

Джерело: місцеве видання "Бумага"

Деталі: Петроградський районний суд заарештував Миколу Воротнєва за звинуваченнями у вандалізмі. Як повідомляють у пресслужбі суду, 2 березня Воротнєв розфарбував дві гаубиці військово-історичного музею артилерії, які стоять на вулиці, у синій та жовтий кольори. 

За версією слідства, чоловік вдався до такого "з мотивів національної та політичної ненависті стосовно російських військовослужбовців", які беруть участь у війні проти України.

Буцімто, після затримання 19 березня силовиками Воротнєв надав покази слідчим. Його арешт встановили до 16 квітня.

Журналісти видання з’ясували, що чоловік виклав фото гаубиці на своїй сторінці в одній зі соцмереж з підписом "Гармата занадто довго дивилася на захід".

Пофарбована Воротнєвим гармата в Санкт-Петербурзі
Пофарбована Воротнєвим гармата в Санкт-Петербурзі
Фото: об'єднана пресслужба судів Санкт-петербурга

Нагадаємо: Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним російським державним аналітичним центром, понад три чверті росіян підтримують військову збройну агресію проти України.

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Теми: Росіяакціїкурйозсуд
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