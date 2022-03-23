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В России арестовали мужчину, покрасившего пушки музея в сине-желтые цвета

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 18:37
В России арестовали мужчину, покрасившего пушки музея в сине-желтые цвета

В Санкт-Петербурге суд арестовал жителя города, который в начале марта раскрасил синим и желтым цветами две гаубицы исторического музея.

Источник: местное издание "Бумага"

Детали: Петроградский районный суд арестовал Николая Воротнева по обвинениям в вандализме. Как сообщают в пресс-службе суда, 2 марта Воротнев раскрасил две гаубицы военно-исторического музея артиллерии, стоящие на улице, в синий и желтый цвета.

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По версии следствия, мужчина прибег к такому "по мотивам национальной и политической ненависти в отношении российских военнослужащих", участвующих в войне против Украины.

Якобы, после задержания 19 марта силовиками, Воротнев дал показания следователям. Его арест был установлен до 16 апреля.

Журналисты издания выяснили, что мужчина выложил фото гаубицы на своей странице в одной из соцсетей с подписью "Орудие слишком долго смотрела на запад".

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Напомним: Согласно социологическому опросу, проведенному российским государственным аналитическим центром, более трех четвертей россиян поддерживают военную вооруженную агрессию против Украины.

Темы: Росcияакциикурьезсуд
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