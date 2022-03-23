Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России арестовали мужчину, покрасившего пушки музея в сине-желтые цвета

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 19:37

В Санкт-Петербурге суд арестовал жителя города, который в начале марта раскрасил синим и желтым цветами две гаубицы исторического музея.

Источник: местное издание "Бумага"

Детали: Петроградский районный суд арестовал Николая Воротнева по обвинениям в вандализме. Как сообщают в пресс-службе суда, 2 марта Воротнев раскрасил две гаубицы военно-исторического музея артиллерии, стоящие на улице, в синий и желтый цвета.

По версии следствия, мужчина прибег к такому "по мотивам национальной и политической ненависти в отношении российских военнослужащих", участвующих в войне против Украины.

Якобы, после задержания 19 марта силовиками, Воротнев дал показания следователям. Его арест был установлен до 16 апреля.

Журналисты издания выяснили, что мужчина выложил фото гаубицы на своей странице в одной из соцсетей с подписью "Орудие слишком долго смотрела на запад".

Напомним: Согласно социологическому опросу, проведенному российским государственным аналитическим центром, более трех четвертей россиян поддерживают военную вооруженную агрессию против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияакциикурьезсуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

На переговорах в Беларуси у 3 человек были симптомы отравления, включая Абрамовича – СМИ

видеоИрпень освободили от оккупантов – мэр

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит

Все новости...
Росcия
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
Последние новости
20:58
Как сопротивляться оккупантам – бойцы ССО разработали практическое руководство
20:50
В Тростянце обнаружили тело мужчину, которого пытали оккупанты
20:48
США разместят в Германии шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
20:47
На белорусской железной дороге КГБ задерживает сотрудников – СМИ
20:46
Более 50 тысяч предпринимателей хотят перейти на уменьшенную налоговую ставку
20:42
фотоСумщина: в освобожденном Тростянце сильные разрушения, восстановлена связь
20:41
"Охматдит" получит 97 тыс. евро от продажи картины Бенкси на аукционе
20:26
Услуги "Укртелекома" доступны на 80% довоенных мощностей
20:22
фото, видеоВ Луцке до сих пор тушат пожар, который произошел из-за воскресных обстрелов
20:01
обновленоЛуганщина: в Северодонецке и Рубежном 2 погибших, 10 пострадавших за сутки
Все новости...