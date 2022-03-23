Миколаївщина: збили крилату ракету російських окупантів

На Миколаївщині українські захисники збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Деталі: На відео видно, що рештки ракети впали десь у полі, не пошкодивши будівлі.

Імовірно, що ракета не здетонувала, а просто впала на землю.

Кім не прояснив, чи ракету збили в небі 23 березня чи в інший день.

Що було раніше: Проти ночі на 23 березня російські окупанти здійснили бомбардування Миколаєва.