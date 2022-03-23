Миколаївщина: збили крилату ракету російських окупантів
Середа, 23 березня 2022, 19:24
На Миколаївщині українські захисники збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
Деталі: На відео видно, що рештки ракети впали десь у полі, не пошкодивши будівлі.
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Імовірно, що ракета не здетонувала, а просто впала на землю.
Кім не прояснив, чи ракету збили в небі 23 березня чи в інший день.
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Що було раніше: Проти ночі на 23 березня російські окупанти здійснили бомбардування Миколаєва.