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Николаевская область: сбили крылатую ракету российских оккупантов

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 20:24
фото иллюстративное: getty images

В Николаевской области украинские защитники сбили крылатую ракету, запущенную российскими оккупантами.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Детали: На видео видно, что останки ракеты упали где-то в поле, не повредив здание.

Вероятно, ракета не сдетонировала, а просто упала на землю.

Ким не прояснил, сбили ли ракету в небе 23 марта или в другой день.

Что было раньше: На ночь на 23 марта российские оккупанты совершили бомбардировку Николаева.

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Темы: Николаевская областьобстрелРосcиявойна
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