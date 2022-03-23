Николаевская область: сбили крылатую ракету российских оккупантов

В Николаевской области украинские защитники сбили крылатую ракету, запущенную российскими оккупантами.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Детали: На видео видно, что останки ракеты упали где-то в поле, не повредив здание.

Вероятно, ракета не сдетонировала, а просто упала на землю.

Ким не прояснил, сбили ли ракету в небе 23 марта или в другой день.

Что было раньше: На ночь на 23 марта российские оккупанты совершили бомбардировку Николаева.