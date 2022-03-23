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Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 23:18
ЧАЕС. ФОТО З FACEBOOK ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Джерело: МАГАТЕ у Twitter, сайт Верховної Ради

Дослівно МАГАТЕ: "Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння".

"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції".

Деталі: Станом на 20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах Зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

Дослівно ВР: "Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу. З тих самих причин та враховуючи працювання в умовах воєнного стану, пункти АСКРС не можуть виконувати свої функції в повному обсязі, як і персонал ДСП "Екоцентр".

Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в Зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

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З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС".

Більше деталей: В опублікованій 23 березня інформації ВР також повідомляє, що в межах Зони відчуження продовжують фіксувати осередки займання.

Також ВР заявляє про погіршення низки показників на Чорнобильській АЕС через дії окупантів.

Дослівно: "Інформація, що отримується від ДСП "Чорнобильська АЕС" щодо параметрів безпеки та стану радіаційної обстановки на майданчику, свідчить про тенденцію сталого погіршення низки показників. Окупант продовжує грубо порушувати вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та в Зоні відчуження, що призводить до погіршення радіаційної обстановки на підприємстві та Зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі Зони відчуження".

Що передувало: Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС.

Теми: Чорнобильпожежа
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