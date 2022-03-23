Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії

Україна проводить успішні контратаки на північ від Києва і є ймовірність оточення російського угруповання у Бучі та Ірпені.

Джерело: Звіт британського Міністерства оборони.

Деталі: У звіті йдеться, що Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва, де російські війська уже мають великі проблеми з постачанням і моральним духом.

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Дослівно: "(Крім того) українські війська проводять успішні контратаки проти російських позицій у містах на околицях столиці та, ймовірно, повернули собі Макарів та Мощун. Існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені".

Деталі: Британські розвідники припускають, що контратаки України значно знижують можливість російських військ відновити наступ на Київ.