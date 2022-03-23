Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії

Середа, 23 березня 2022, 23:46

Україна проводить успішні контратаки на північ від Києва і є ймовірність оточення російського угруповання у Бучі та Ірпені.

Джерело: Звіт британського Міністерства оборони.

Деталі: У звіті йдеться, що Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва, де російські війська уже мають великі проблеми з постачанням і моральним духом.

Реклама:

Дослівно: "(Крім того) українські війська проводять успішні контратаки проти російських позицій у містах на околицях столиці та, ймовірно, повернули собі Макарів та Мощун. Існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені".

Деталі: Британські розвідники припускають, що контратаки України значно знижують можливість російських військ відновити наступ на Київ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
РФ скасувала масштабні навчання "Запад" через війну проти України
Українські військові відбили атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
Шойгу припустився дитячої помилки, коли брехав про "знищені" танки ЗСУ
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: