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Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії

Четвер, 24 березня 2022, 00:46

Україна проводить успішні контратаки на північ від Києва і є ймовірність оточення російського угруповання у Бучі та Ірпені.

Джерело: Звіт британського Міністерства оборони.

Деталі: У звіті йдеться, що Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва, де російські війська уже мають великі проблеми з постачанням і моральним духом.

Дослівно: "(Крім того) українські війська проводять успішні контратаки проти російських позицій у містах на околицях столиці та, ймовірно, повернули собі Макарів та Мощун. Існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені".

Деталі: Британські розвідники припускають, що контратаки України значно знижують можливість російських військ відновити наступ на Київ.

Теми: війнаКиїв
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