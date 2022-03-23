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Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии

Среда, 23 марта 2022, 23:46

Украина проводит успешные контратаки к северу от Киева и есть вероятность оцепления российской группировки в Буче и Ирпене.

Источник: Отчет британского Министерства обороны.

Детали: В отчете говорится, что Украина усиливает давление на российские войска к северо-востоку от Киева, где у российских войск уже большие проблемы со снабжением и моральным духом.

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Дословно: "(Кроме того) украинские войска проводят успешные контратаки против российских позиций в городах в окрестностях столицы и, вероятно, вернули Макаров и Мощун. Есть реальная вероятность того, что украинские войска теперь могут окружить российские подразделения в Буче и Ирпене".

Подробности: Британские разведчики предполагают, что контратаки Украины значительно снижают возможность российских войск возобновить наступление на Киев.

Темы: войнаКиев
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