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“Навіть якщо треба депортувати пів міста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 00:31

Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.

Джерело: Times з посиланням на лист  ймовірно  написаний співробітником ФСБ Росії

Деталі: У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.

Людей заберуть із будинків серед ночі, і "навіть якщо нам треба буде депортувати півміста – ми до цього готові".

Нагадаємо: 22 березня в окупованому Херсоні люди вкотре вийшли на мирний мітинг – військові Російської Федерації застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.

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Теми: РосіяХерсонокупаціяакції
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