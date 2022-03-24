“Навіть якщо треба депортувати пів міста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ
Четвер, 24 березня 2022, 00:31
Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.
Джерело: Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії
Деталі: У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.
Людей заберуть із будинків серед ночі, і "навіть якщо нам треба буде депортувати півміста – ми до цього готові".
Нагадаємо: 22 березня в окупованому Херсоні люди вкотре вийшли на мирний мітинг – військові Російської Федерації застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.
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