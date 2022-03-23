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"Даже если нужно депортировать пол города": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ

Анастасия КалатурСреда, 23 марта 2022, 23:31

Россия планирует устроить "большой террор" в оккупированном Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.

Источник: Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России

Детали: В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.

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Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".

Напомним: 22 марта в оккупированном Херсоне люди в очередной раз вышли на мирный митинг – военные Российской Федерации применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Темы: РосcияХерсоноккупацияакции
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