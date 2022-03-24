Через обстріли росіян на Сумщині понад добу не вдається загасити масштабну пожежу

У Тростянецькій громаді Сумської області більше доби тому спалахнула велика пожежа, яку не вдається загасити через бойові дії.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "Третю добу поспіль Тростянець залишається найгарячішою точкою, йдуть запеклі бої.

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Орки розташували свою артилерію у Боромлянській громаді, і звідти розстрілюють Тростянецьку громаду.

Вчора ввечері (22 березня – ред.) на одному з підприємств почалася велика пожежа, яка горить до сьогоднішнього дня. На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати деесенесникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу".