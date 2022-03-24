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Из-за обстрелов россиян на Сумщине более суток не удается погасить масштабный пожар

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 01:04

В Тростянецкой общине Сумской области более суток назад вспыхнул большой пожар, который не удается погасить из-за боевых действий.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Третьи сутки подряд Тростянец остается самой горячей точкой, идут ожесточенные бои.

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Орки разместили свою артиллерию в Боромлянской общине, и оттуда расстреливают Тростянецкую общину.

Вчера вечером (22 марта – ред.) на одном из предприятий начался большой пожар, горящий до сегодняшнего дня. К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать деэсенесчикам, пожарным для того, чтобы прекратить этот пожар".

Темы: Сумская областьвойнапожар
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