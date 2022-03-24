Из-за обстрелов россиян на Сумщине более суток не удается погасить масштабный пожар

В Тростянецкой общине Сумской области более суток назад вспыхнул большой пожар, который не удается погасить из-за боевых действий.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Третьи сутки подряд Тростянец остается самой горячей точкой, идут ожесточенные бои.

Орки разместили свою артиллерию в Боромлянской общине, и оттуда расстреливают Тростянецкую общину.

Вчера вечером (22 марта – ред.) на одном из предприятий начался большой пожар, горящий до сегодняшнего дня. К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать деэсенесчикам, пожарным для того, чтобы прекратить этот пожар".